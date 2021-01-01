مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة قتيل الواسطى

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية امن بني سويف ، من جهودها ، لكشف ملابسات العثور على جثة لشخص بها أثار طلق ناري بعزبة سعد الدين التابعة لدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمباحث مركز شرطة الواسطى شمال المحافظة يفيد، بالعثور على جثة لشخص في عقده الرابع، وبه آثار طلق ناري.





وشكل مدير مباحث المديرية فريق بحثي تحت إشرافه ويضم رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث المركز، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وذلك بفحص كاميرات المراقبة المتاحة بالعزبة، والاستعانة بالعناصر السرية، ورجال البحث الجنائي.





وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن الجثة لشخص يدعى «رمضان.و.ا» 40 عاما، مقيم قرية سعد الدين التابعة لمركز الواسطى، وأنه تعرض لطلق ناري أثناء تواجده بالقرية.





ورجحت مصادر أن يكون الحادث ناتج عن مشاجرة سابقة بين عائلتين بسبب خلافات ثأرية بينهما في القرية، وما زالت التحريات والتحقيقات جارية بالحادث، لكشف الملابسات وبيان اذا كان الحادث ناتج عن مشاجرة بين طرفين من عدمه.





فيما تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، عقب نقله بواسطة سيارة إسعاف من مكان الحادث.



