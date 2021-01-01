عمرو دياب في 20 سنة.. نوستالجيا الهضبة بالجرافيك.. هل نجحت الفكرة؟

عادة ما ينتظر جمهور الهضبة عمرو دياب ألبوماته وكليباته وحتى إعلاناته

الجديدة ، فهو له ظهور خاص وكاريزما قوية مكنته من السيطرة على الوسط الغنائي على

مدار أكثر من 20 سنة متتالية ، وهو ما استرجعه عمرو دياب في إعلانه الجديد مع شركة

بيبسي .

الحنين إلى الماضي فكرة دومًا يلجأ لها عمرو دياب ، فظهر في الإعلان الأخير

يسترجع ذكرياته في الكليبات التي قدمها على مدار السنوات الماضية ، ليعود بنفس

الشكل والطلة التي فاجئت الجمهور وجعلهم

يتساءلون عن تلك الإمكانية التي استخدمها القائمون على الإعلان، هل ي جرافيك أم

مجرد تطبيق لتصغير الشكل والملامح ؟ .

منذ عامين قدم أيضا عمرو دياب إعلان أخر بنفس فكرة النوستالجيا ، في رمضان

2019 ، حيث جمع فيه بين الماضي والحاضر وشاركه العديد من النجوم وأصدقائه القدامى

.

أعادنا عمرودياب إلى سنوات طويلة للوراء، بداية من كليب نور العين ، أنا

عايش ، تملي معاك ، و كمل كلامك ، وحتى كليب أيس كرم في جليم .

في أقل من دقيقة نجح القائمون على الإعلان في خطف قلوب وأنظار الجمهور

ليستمروا في مشاهدة نوستالجيا عمرو دياب في كليباته القديمة ليبدأ من أحدث ظهور

لعمرو دياب ويعود إلى سنوات ماضية حين كان أصغر ويعيدنا مرة أخرى في نهاية الإعلان

لشكله الحالي .

رغم روعة الفكرة إلا أن جمهور عمرو دياب كان له رأي آخر، فالبعض سخر من

الطريقة التي أظهروا بها الهضبة في كليباته القديمة، واعتروها جرافيك زائد عن

اللزوم غير ملامحه تمامًا ليصبح مختلفًا عن عمرو دياب الذي عشنا معه تلك السنوات

ورافقتنا كليباته على التليفزيون .

ويبدو أن القائمين على الإعلان الأخير استخدموا إحدى التطبيقات الخاصة

بتصغير الملامح وهي عديدة ومتاحة للاستخدام بشكل بسيط على أي هاتف، ثم تم وضع تلك

الأشكال على جسد الدوبلير .