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فن

هبة مجدى تسترجع ذكريات خطبتها على محمد محسن

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:17 م
هبة مجدي ومحمد محسن
هبة مجدي ومحمد محسن
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القسم الميداني
نشرت هبة مجدي صوره لها عبر حسابها على انستجرام وجمعتها الصوره بزوجها محمد محسن.

وعلقت هبة مجدي قائلة: "في مثل هذا اليوم من ٥ سنين كانت أجمل خطوبة على المسرح القومي بعد عرض مسرحية الف ليلة وليلة وسط كل الناس والجمهور اللي باركلنا وكان فرحان بينا".


وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن محمد محسن، لـ "صدى البلد"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.  

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني". 


يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر" ، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.
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