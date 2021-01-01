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محافظات

شاهد.. كيف أدى الأقباط قداس ليلة رأس السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:18 م
قداس ليلة رأس السنة
قداس ليلة رأس السنة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

ألتزمت جمبع الكنائس الايبارشية بمحافظة الفيوم طبقا لتوجيهات نيافة الحبر الجليل  لأنبا أبرآم  مطران  ورئيس أديرة الفيوم  بالأجراءات الاحترازية المشددة أثناء صلوات القداسات  التى أقتصرت  على حور الاباء الكهنة فقط  ، دزن حضور الاباء الشمامسة أو المصليين  من المواطنيين الاقباط ، وأرتدى الجميع القمامات الواقية ، بالاضافة الى التعقيم الرائع داخل االكنائس والاماكن المخصة للصلوات .

وكانت  كنائس إيبارشية الفيوم، قد أحتفلت  مساء أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بالسنة الميلادية الجديدة، بأداء صلوات القداسات في كنائس بندر الفيوم الثلاث، الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، والشهيد العظيم مارمينا العجايبي، والقديسة العذراء مريم، وكنائس مدن المراكز أيضا.

واقتصرت صلوات القداسات الإلهية، على حضور الآباء الكهنة، دون حضور الشمامسة أو المصلين من المواطنين الأقباط، وحرص القساوسة والقمامصة خلال صلاة القداس، على ارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد المقررة، لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

ووفرت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، مساء أمس، القربان المعتاد توزيعه خلال القداسات الإلهية، لحصول المواطنين الأقباط عليه، كما هو معتاد.

ودعا القساوسة والقمامصة، خلال القداسات، إلى الله ليرفع وباء "كورونا" المستجد، عن مصر وشعبها، وشعوب العالم أجمع.


من جانب أخر أصدر  نيافة الحبر الجليل  الأنبا أبرآم  مطران  ورئيس أديرة الفيوم بيانا بشأن إتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والإحترازية وتنظيم الخدمات الكنسية بكنائس الإيبارشية، نظرًا لتصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، علي أن يتم العمل بها إبتداء من يوم الأحد الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ إلي حين إشعار أخر.


وجاء فى البيان: "إنه نظرا لتصاعد معدلات الاصابه بفيروس كورنا المستجد فى الوقت الحالى، وحرصا من الكنيسة على سلامة الجميع.. تقرر أتخاذ بعض الاجراءات الوقائية والاحترازية، على أن يتم العمل بها إبتداء من يوم الاحد الموافق 13 ديسمبر 2020 والى حين أشعار أخر، وذلك على النحو الأتى:


تقتصر صلاة القداسات فى ثلاثة أيام فقط هى الأحد والاربعاء والجمعة أسبوعيا على ان يقام قداس واحد فقط فى كل يوم من الأيام المذكورة بجميع كنائس  الايبارسية

الاستمرار فى العمل  بالنظام القائم من حيث التحديد المسبق لليوم  وللموعد لمن يرغب فى الحضور من خلال الاتصال التليفونى

أن يتراوح أعداد الحاضرين بكل قداس  من 50 الى 100 فردا  كحد أقصى  بحسب سعة كل كنيسة على حده 

يفضل عدم تكرار حضور القداسات  الا مرة واحدة فى الشهر  أو أكثر  لاتاحة الفرصة للجميع بالحضور 

لاتقام قداسات مخصصة  لفئة عمرة معينة  أو خدمة بذاتها  ، وكذلك تعليق  صلوات التسبحة الكيهيكية  بجميع كنائس  الايبارشيية  وتتم متابعتها  بالمنزل عقب القنوات الفضائية المسيحية

تعلق جميع الاجتماعات والخدمات والتربية الكنسية  بجميع أنواعها  لكافة المراحل العمرية

تقتصر صلاة الجنازة  بكنائس الابيارشية على أسرة المتنقل  بحد أقصى 20 فردا وبحضور أب  كاهن واحد وشماس

تقام تذكارات  الاربعين والسنوية بدير الانبا أور بعد  التواصل المسبق  مع الاب الراهب بالدير .




شاهد.. كيف أدى الأقباط قداس ليلة رأس السنة
شاهد.. كيف أدى الأقباط قداس ليلة رأس السنة
شاهد.. كيف أدى الأقباط قداس ليلة رأس السنة
شاهد.. كيف أدى الأقباط قداس ليلة رأس السنة
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