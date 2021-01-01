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حسام موافي: علاج الضغط يستلزم تغيير أسلوب الحياة.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن علاج الضغط يستلزم تغيير أسلوب الحياة.

وأكد موافى خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، ضرورة منع الملح من الطعام تماما. 

وأوضح موافى أن الملح ليس الملح بالمفهوم المعروف، لكنه الأكل داخل المعلبات، والجبنة، والأكل الدليفري، والمياه الغازية، وهي أمور تعمل على عدم استجابة مريض الضغط للعلاج.  

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه يجب عدم تغيير طبيب الضغط لأن هناك أكثر من نوع لعلاج الضغط.
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