الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي انحطاط

استنكر الإعلامي محمد الباز، شماتة أعضاء الجماعة الإرهابية في مرض وائل الإبراشي ووحيد حامد ويسرا وفيفي عبده، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جماعة الإخوان خصوم لهذه البلد وليس للرئيس السيسي فقط، مشيرا إلى أن الأسوياء لا يشمتون في المرض.



