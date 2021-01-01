الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي انحطاط

استنكر الإعلامي محمد الباز، شماتة أعضاء الجماعة الإرهابية في مرض وائل الإبراشي ووحيد حامد ويسرا وفيفي عبده، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جماعة الإخوان خصوم لهذه البلد وليس للرئيس السيسي فقط، مشيرا إلى أن الأسوياء لا يشمتون في المرض.
وتابع: "ما يقوم به الإخوان نوع من أنواع الانحطاط الإنساني، وكأننا أمام تسيس لكورونا.. عشان كدة لما علي الحجار قال في إحدى أغانيه هما شعب واحنا شعب كان على حق، لأن ما يحدث من الإخوان فجر سياسي، ولكنه ليس غريبا على هذه الجماعة.