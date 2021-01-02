شوربة البهاريز بطريقة المسمط

على مدار سنوات طويلة، يذهب الرجال إلى المسمط باعتباره المكان الوحيد الذي يقوم بعمل شوربة البهاريز المفيدة صحيًا، بالإضافة لمذاقها والدسامة التي تتمتع بها وتجعلها مُشبعة.



فإذا كنت من عشاق شوربة البهاريز، يمكنك تحضيرها في البيت بنفس طريقة المسمط بمكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، على طريقة الشيف الشربيني.



مكونات شوربة البهاريز:



كوارع مخلية

شوربة كوارع

نخاع كوارع

زبدة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة



طريقة التحضير:



-ضع الكوارع المخلية مع نخاع الكوارع الخارج من ماسورة الكوارع في طبق عميق، وضع عليه شوربة الكوارع.



-في طاسة على النار، ضع زبدة وعليها ملعقة ثوم مفروم مع رشة كزبرة ناشفه حتى تتحمر.



-وبالمكونات المحمرة في الطاسة، الثوم المحمر بالزبدة مع الكزبرة، ضعها على وجه شوربة البهاريز وتقدم.