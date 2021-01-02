سيرحل مجانا.. إعلامي تونسي: فرجاني ساسي لن يجدد للقلعة البيضاء

أكد الإعلامي التونسي، محمد هيدي، أن فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك، لن يجدد تعاقده مع القلعة البيضاء.





وقال محمد هيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "فرجاني ساسي لن يجدد تعاقده مع نادي الزمالك ، هذه معلومات أكيدة".









وتابع "توجد مفاوضات من جانب نادي الدحيل القطري مع فرجاني ساس ي، لكن اللاعب سيبقى مع الزمالك حتى الصيف المقبل، وسيرحل بشكل مجاني".





وينتهي عقد ساسي مع الزمالك في صيف 2021، وبالتالي يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.





وتبلغ القيمة التسويقية لفرجاني ساسي 2.5 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.





في سياق آخر يستعد الزمالك لمواجهة إنبي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 11 بـ 4 نقاط.