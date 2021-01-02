على مساحة 2190 م٢.. إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بدمنهور وحوش عيسى في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وحوش عيسى عن إزالة 13 حالة تعدى على مساحة 2190 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 11 حالة تعدي بمساحة 2050 م٢ بقري دسونس والابعادية ونديبة بدمنهور، كما تم ايقاف الأعمال المخالفه لبناء دور تاسع بأرض الحوفى وآخر بقرية شرنوب

- إزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 140 متر بنطاق قري عزب حوش عيسى وابوالشقاف عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - بدر - أبو المطامير)، أمس الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 2840 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 4 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 2110 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على أربعة قطع بمساحة ٥٥٠ متر مربع خارج الحيز بنطاق وحدة أم صابر ببدر

- تنفيذ إزالة فورية في المهد تعدي علي أرض زراعية بمساحة 180 م عبارة عن 6 محلات مباني بالطوب بزمام قرية سعد زغلول التابعة للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة بأبوالمطامير.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - الدلنجات - بدر - كوم حماده)،الأربعاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 889 م٢ عبارة عن:-

- إزالة 2 حالة تعدي على مساحة 360م٢ علي الأراضي الزراعية بنطاق مجلس قرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض .

- إزالة 2 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 309 م بقري كوم زمران والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 140 م علي الأراضي الزراعية بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر عبارة عن سور وحجرة مخالفة بدون ترخيص.

- تم فك وإزالة شدة خشبية بمساحة 80 م لصب سقف دور ثالث بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى لقرية منشأة أمين إسماعيل بكوم حماده.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ( بدر - دمنهور - الدلنجات )، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1870 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 695 م٢ بقري عمر مكرم واحمد عرابي ومنطقة عزبة الصهاريج ببدر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الحجري و مباني مخالفة بدون ترخيص خارج الحيز و شدة خشبيه لصب سقف دور ثالث علوى بدون ترخيص داخل الحيز .

- إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 680 م٢ بقري الابعادية وافلاقه بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض

- إزالة عدد 3 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 495 متر بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية ، كما تم فك شده خشبية وفك حديد التسليح بقرية المسين.

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