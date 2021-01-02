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النقل توافق على تخفيض أسعار تذاكر القطارات لجماهير بطولة العالم لليد

السبت 02/يناير/2021 - 10:50 ص
الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي
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نورهان رأفت
كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير النقل، الدكتور كامل الوزير، وافق على قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتخفيض التذاكر لحاملي تذكرة بطولة العالم لليد.

ولفت إلى أن العالم بأكمله سيشاهد مصر، وهي تنظم بطولة رائعة، متابعا: "مصر تقدم للعالم تجارب عديدة في أكثر من مجال وهو ما يحسب للدولة المصرية في التاريخ".

وأوضح أن ما تبذله الدولة المصرية، في ظل غلق بعد الدول؛ بسبب فيروس كورونا، هو بمثابة تحد كبير، ولا زالت مصر مصرة على استكمال استقبلها للبطولات العالمية، معقبا: "مصر بقت تريند عالمي".

وقدم فوزي خالص التعازي لأسرة الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي وافته المنية، منذ قليل، مؤكدا أن وحيد حامد علامة من علامات الفن المصري وستظل أعماله خالدة.
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