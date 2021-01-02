مع 12 قرية.. تنمية نجع سعيد بقنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، إن قرية نجع سعيد واحدة من القرى المستهدفة في المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة" ضمن 12 قرية، وانه تم انجاز العمل بها بشكل كبير وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتمويل وزارة التخطيط، فإن الجانب الاهم والاكبر منها هو الاهتمام بتحسين حالة المسكن لاهالي قرية نجع سعيد.





وتابع حسين الباز، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن حالة المسكن احتياج حقيقي لكثير من اهالينا في المحافظات والقرى المختلفة، لافتا الي انه تم البدء بـ 86 مسكن، ولكن ظهر ان هناك حالات اخرى تحتاج الي تدخلات اسرع، وانه جاري الانتهاء من العمل بهذه المساكن خلال الايام المقبلة.





واوضح ان العمل على قدم وساق، الي جانب انه يجري العمل على المرافق من كهرباء ومياه وصرف، والجدير بالذكر ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تبدأ صرف معاشات شهر يناير اعتبارا من غدا الأحد لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بجدول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ.



