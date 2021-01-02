رئيس مياه القناة: القضاء تماما على مشكلة ضعف الخدمة بعد تشغيل محطة المستقبل

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على القضاء تماما علي مشكلة ضعف مياه الشرب في عدة قري منها الواصفية، وأبوصوير البلد، والمنايف، ومنطقة أبوخروع، والكرايم، وأباظه، وحمود موسي، ومنشية مبارك 1، و2، بالإضافة الي مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار، ومنطقة الورش، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.





ولفت عصمت ، في تصريحات خاصة ، ان القضاء على ضعف الخدمة يأتي بعد التشغيل التجريبي لمحطة المستقبل الكبرى والتي تعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا.





اقرا ايضا





وأضاف رئيس مياه القناة، انه سوف يتم قريبا القضاء تماما علي ضعف المياه في مدينة القصاصين، وعدة قرى ومناطقة تابعه لها منها المحسمة القديمة، والدواويس، والهيش، والنجع، وأبوالسيد، والوادي الأخضر، والسلام، والشروق، والدواويس، والشيخ غريب، والمشروع، ومنشية أبو ناجع، ومنشية خنيفر، وذلك بعد الانتهاء قريبا من عملية الإحلال والتجديد التي في مراحلها الأخير لمجمع محطات القصاصين الذي يضم 6 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يوميًا، بعد أن كانت قبل أعمال الإحلال والتجديد 8000 متر مكعب يوميًا.





وأشار إلى ا جولاته المفاجئة مستمرة على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مشيدًا بفرق الطوارئ من مهندسو ومشرفى وعمال الشركة، الذى تم تدريبهم الأول مرة على أعلى مستوى فى محافظات القناة على كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التى قد تحدث من كسور مفاجئ لمواسير المياه وأمطار وسيول أو أى أزمات.



