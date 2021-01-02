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تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الصينية لمرشحى برنامج IMPH

السبت 02/يناير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH  للحصول على درجه الماجستير فى الصحه العامه مموله من الحكومه الصينيه بالتعاون مع وزارة التعليم الصينيه وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والاقامة داخل الحرم الجامعة بالاضافه إلى بدل الاعاشة.

كما اوضحت أنه علما بأن برنامج ماجستير الصحه العامه IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنه واحده والدراسه تكون باللغه الانجليزيه ويسهم هذا البرنامج فى اخراج جيل جديد من القاده للعمل فى الصحه العامه فى دول العالم الناميه
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ

 清华大学研究生申请系统 (tsinghua.edu.cn)
http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login


كما اشارت إلى أن اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021 وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.



وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفاره جمهوريه مصر العربية بسنغافورة بأن جامعه Nanyang Technological University تقدم منح دراسيه لبرنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics  التى تنظمه كليه العلوم.


واوضحت الإدارة العامة للبعثات بالوزارة أن بيانات المنحه هي:-

- عدد (1) منحه كامله القيمه الماليه 42.000 دولار سنغافورى والتي تشمل اعفاء من الرسوم وبالاضافه الى راتب قيمته 10.000 دولار.

- 2 من المنح الدراسيه بقيمه 32.000 دولار سنغافورى، مع اعفاء من الرسوم الدراسيه

- 2 منحه دراسيه بقيمه 16.000 دولار سنغاقورى وتغطى نصف قيمة المصاريف الدراسيه

واضافت الإدارة  ان ذلك علما بان مدة المنحه الدراسه عام واحد، وأخر موعد للتقدم للمنحة هو31 يناير 2021، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى 


كما اشارت إلى أن البعثات لا تتحمل اى نفقات من هذه المنحه، ويمكن التقدم على المنحه على الموقع  الالكترونى التالى


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