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رياضة

خاص| لوك إيميل يكشف مميزات وعيوب والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد

السبت 02/يناير/2021 - 03:35 م
والتر بواليا مهاجم
والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد
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مجدي سلامة
كشف البلجيكي "لوك إيميل"، المدير الفني السابق لـ ناديي "يانج أفريكانز" التنزاني، وطلائع الجيش، عن مميزات "والتر بواليا"، مهاجم النادي الأهلي الجديد.

وأعلن النادي الأهلي أول أمس، الخميس، تعاقده مع الزامبي والتر بواليا لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من نادي الجونة ليدعم صفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية.

وقال لوك إيميل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "أهنئ النادي الأهلي بالتعاقد مع والتر بواليا، مهاجم الجونة، فهو صفقة مميزة جدًا، وستضيف إلى الفريق".

وتابع "لقد شاهدت والتر بواليا في عدة مباريات، لديه مميزات عدة تجعل أي فريق يرغب في الحصول على خدماته، هو لاعب قوي جدًا، ويجيد اللعب بالرأس في الألعاب الهوائية، كما يعد موهبة قاتلة، ويتواجد دائمًا في الصندوق، ويستطيع تسجيل أهداف كثير من أقل الفرص".

واختتم "أعتقد ليس من العدل أن تتحدث على عيوبه، فهو لم يخطئ في شيء مع فريق الجونة من النواحي التكتيكية، ولكن الممكن أن يكون بطيئًا في بداية الصعود بالكرة، لكنه لاعب رائع".

الجدير بالذكر أن الزامبي والتر بواليا استطاع تسجيل 13 هدفًا الموسم الماضي مع فريق الجونة، ووضع بصمته ليكون من ضمن قائمة الهدافين بالدوري المصري.

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