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توك شو

مسئول في "الفندق" يكشف آخر رسالة من وحيد حامد قبل وفاته.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 06:21 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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هاني حسين
نعت  الإعلامية عزة مصطفى، الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت عزة مصطفى  في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "مدير أحد المطاعم بفندق في القاهرة كان يقيم فيه وحيد حامد أكد لنا أن وحيد حامد في آخر مرة آتي إلى ترابيزته المفضلة قال له (انا حاسس إني هموت)".

وأضافت عزة مصطفى : "وحيد حامد علمنا الكثير ومفيش مواطن مصري او عربي مش حافظ جملة من جمل وحيد حامد، واستطاع ان يكتب أقوال مأثورة تعيش كثيرا".
 
وتوفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.
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