مسئول في "الفندق" يكشف آخر رسالة من وحيد حامد قبل وفاته.. فيديو

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم.





وقالت عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "مدير أحد المطاعم بفندق في القاهرة كان يقيم فيه وحيد حامد أكد لنا أن وحيد حامد في آخر مرة آتي إلى ترابيزته المفضلة قال له (انا حاسس إني هموت)".





وأضافت عزة مصطفى : "وحيد حامد علمنا الكثير ومفيش مواطن مصري او عربي مش حافظ جملة من جمل وحيد حامد، واستطاع ان يكتب أقوال مأثورة تعيش كثيرا".

وتوفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.



