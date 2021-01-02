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طارق الشناوي يكشف عن آخر ما كتبه وحيد حامد قبل وفاته

السبت 02/يناير/2021 - 09:24 م
السيناريست الراحل
السيناريست الراحل وحيد حامد
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ندى رأفت

 أشار طارق الشناوي ، الناقد الفني ، إلى أن كلمة السيناريست الراحل وحيد حامد ، الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي ، كانت توحي بالوداع ، مؤكدًا أن هذا هو التعقيب الذي رسخ في ذهن كل من سمع كلماته التي ألقاها على المسرح أثناء المهرجان .


وأكد " طارق الشناوي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن وحيد حامد ظل متمسكًا بالقلم والأفكار والكلمات ، حيث كان يقوم بكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة ، ولكنه لم ينتهي منه ، على الرغم من إنه انتهى من أجزاء كبيرة منه تبلغ حوالي " 15 حلقة " ، مشيرًا إلى أنه كان مشروعه الأخير ، حيث كان يتمنى أن يؤجل عرض المسلسل لبعد الموسم الرمضاني ليترك الفرصة للمشاهدين للتأمل .


وأضاف " الناقد الفني" ، أن أثناء كتابة السيناريست لمسلسل الجماعة ، كان مشغولًا أيضًا بكتابة  فيلم " الصحبة الحلوة " ، والذي كان انتهى منه بالفعل ، مشيرًا إلى أن كان المفترض أن يشارك في بطولته الفنان يحيى الفخرانى  ، حيث كان بمثابة عودته للسينما بعد غياب طويل ، وكان إخراج ساندرا نشأت .


وأوضح " الشناوي " ، أن السيناريست الراحل قدم عددًا من الأفلام الناجحة مع المخرج شريف عرفة خاصة في فترة التسعينيات ، مشيرًا إلى أن من أفضل الأفلام التي قدمها الراحل وحيد حامد بناءًا على رأيه السابق فيلم " أضحك الصورة تطلع حلوة " ، و "سوق المتعة " ، مؤكدًا انهما من أقرب السيناريوهات إلى قلب وحيد .

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