طارق الشناوي يكشف عن آخر ما كتبه وحيد حامد قبل وفاته

وأكد " طارق الشناوي " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة
" ، أن وحيد
حامد ظل متمسكًا بالقلم والأفكار والكلمات ، حيث كان يقوم بكتابة الجزء الثالث من مسلسل
الجماعة ، ولكنه لم ينتهي منه ، على الرغم من إنه انتهى من أجزاء كبيرة منه تبلغ
حوالي " 15 حلقة " ، مشيرًا إلى أنه كان مشروعه الأخير ، حيث كان يتمنى
أن يؤجل عرض المسلسل لبعد الموسم الرمضاني ليترك الفرصة للمشاهدين للتأمل .
وأضاف " الناقد
الفني" ، أن أثناء كتابة السيناريست لمسلسل الجماعة ، كان مشغولًا أيضًا
بكتابة فيلم " الصحبة الحلوة " ،
والذي كان انتهى منه بالفعل ، مشيرًا إلى أن كان المفترض أن يشارك في بطولته الفنان
يحيى الفخرانى ، حيث كان بمثابة عودته
للسينما بعد غياب طويل ، وكان إخراج ساندرا نشأت .
وأوضح " الشناوي " ، أن السيناريست الراحل قدم عددًا من الأفلام الناجحة مع المخرج شريف عرفة خاصة في فترة التسعينيات ، مشيرًا إلى أن من أفضل الأفلام التي قدمها الراحل وحيد حامد بناءًا على رأيه السابق فيلم " أضحك الصورة تطلع حلوة " ، و "سوق المتعة " ، مؤكدًا انهما من أقرب السيناريوهات إلى قلب وحيد .