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أحمد موسى ينحاز للأطقم الطبية: لابد من تطبيق قرار اعتبار كورونا مرضا معديا

السبت 02/يناير/2021 - 09:37 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قرارا أصدرته وزيرة الصحة خاص باعتبار كورونا مرضا معديا في التأمينات والمعاشات بالنسبة للأطقم الطبية.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هذا القرار لا يطبق على ارض الواقع  وهناك طبيب توفي في 20 ديسمبر  في مستشفى عزل كفر الشيخ وتقرير الوفاة لم يكتب فيه أن سبب الوفاة كورونا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  اصابة اي طبيب بفيروس كورونا تعتبر إصابة عمل وبالتالي  في حالة وفاة الطبيب بكورونا لابد ان يحصل على حقه في التأمينات والمعاشات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   هناك مشكلة كبيرة والأمر لا يحتاج إلى تشريع  ولابد من وزيرة التضامن اصدار قرار بتطبيق قرار وزيرة الصحة  بحق الأطقم الطبية في المعاشات والتأمينات حال الوفاة بفيروس كورونا ".
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