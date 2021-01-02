هل ينخفض سعر البنزين فى مصر الفترة المقبلة.. برلماني يجيب

قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن لجنة التسعير التلقائي سوف تجتمع خلال الايام المقبلة لتحديد سعر الوقود فى مصر على حسب سعره عالميا، لافتًا الى أن أمريكا قامت باتفاقية خلال الاونة الأخيرة مع منظمة الأوبك العالمية لثبات سعر برميل البترول.





وتوقع "مخاليف" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ثبات سعر الوقود فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد إتفاقية أمريكا ومنظمة الأوبك العالمية، موضحا أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي شرعى كل 3 أشهر ولكن جميع المؤشرات تدل على ثبات اسعاره الفترة المقبلة.





وتابع النائب حديثه:" أمريكا تداركت سر انخفاض الوقود عالميا وعملت على حل الازمة ونجحت بجدارة بعد أزمة كورونا المستجد".







