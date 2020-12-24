ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشان حصيلة الزيادة فى اسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 بإنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.


وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة وعلى موافقة مجلس الوزراء، فقد تقرر الآتي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 المشار إليه النص التالي "توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رم 158 لسنة 1980 المشار إليه بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67% والأمانة العامة لوزارة التتنمية المحلية بنسبة 33% .

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قرار جمهوري بتعديل المادة السادسة من البروتوكول حول وضع الجامعة الأمريكية بالقاهرة

قرار جمهوري بإنشاء جامعات المعرفة الدولية

قرارات جمهورية جديدة بشأن إنشاء جامعات خاصة.. تفاصيل

قرارات جمهورية جديدة اليوم.. إنشاء جامعة وتخصيص أراض

ترشيحاتنا

3 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

فيديوجراف.. ماذا قالت العرافة العمياء عن عام 2021؟

باتشيكو يجهز بدائل طارق حامد ومحمود علاء لمواجهة سموحة

كانوا ساكتين علشان يفضلوا في مكانهم.. رسالة غامضة من أحمد عيد عبد الملك

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن عبد المنعم إبراهيم

يستقطب الزبائن عبر الإنترنت.. ضبط مقاول يدير شبكة دعارة بمدينة نصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص