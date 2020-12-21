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فيديو جراف

فيديوجراف.. معتقدات خاطئة عن كيفية توفير البنزين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من قائدي السيارات يبحثون عن وسائل فعالة للحد من استهلاك محركات سياراتهم للوقود، بهدف التوفير في النفقات ، كما أكد الخبراء أن تقليص حرق الوقود داخل محرك السيارة يمكن أن يتم عن طريق بعض التعديلات الميكانيكية  أو من خلال  تغيير العادات اليومية التي يتبعها السائق .


كما يسعى دائما أصحاب السيارات إلى إيجاد وسائل فعالة لتوفير استهلاك الوقود ، ولكن هناك معتقدات خاطئة يؤمن بها قائدو السيارات لتوفير استهلاك البنزين .
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