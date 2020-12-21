فيديوجراف.. معتقدات خاطئة عن كيفية توفير البنزين

الكثير من قائدي السيارات يبحثون عن وسائل فعالة للحد من استهلاك محركات سياراتهم للوقود، بهدف التوفير في النفقات ، كما أكد الخبراء أن تقليص حرق الوقود داخل محرك السيارة يمكن أن يتم عن طريق بعض التعديلات الميكانيكية أو من خلال تغيير العادات اليومية التي يتبعها السائق .





كما يسعى دائما أصحاب السيارات إلى إيجاد وسائل فعالة لتوفير استهلاك الوقود ، ولكن هناك معتقدات خاطئة يؤمن بها قائدو السيارات لتوفير استهلاك البنزين .