حبس مالك محل لحيازته 13 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس مالك محل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة 13 ألف قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عنه.





وكانت قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 13 ألف قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر ، بحوزة مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بالقاهرة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .



