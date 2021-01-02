ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: هذه الفئات لها الأولوية في تناول اللقاح ضد فيروس كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 11:47 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
Advertisements
محمد القاضي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أولوية للفئات التي سوف تتناول اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا.

 وأضافت "زايد"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأطقم الطبية التي تواجه الوباء سوف تكون لها الأولوية في اللقاحات ضد فيروس كورونا، يليها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر كلها سوف تستفيد من هذا اللقاح، مشيرة إلي أن صندوق تحيا مصر سوف يتولي عملية تمويل التطعيمات في مصر، موضحة أن الرئيس السيسي كلف صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة كافة لقاحات غير القادرين. 

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك أي نقص في الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى أن لدينا مخزون استراتيجي من الاكسجين وتم زيادة عدد تنكات الاكسجين بالمستشفيات.  

وأضافت "زايد"، أن الأكسجين متوفر دائما، مشيرة إلي أن فترة ملء التانك فترة عادية يكون فيها الإمداد مؤمن قبل عملية ملء التانك. كما أعلنت وزارة الصحة و السكان، ان قياس الملابس في حد ذاته لا ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد. وأضافت وزارة الصحة، ان عدوى فيروس كورونا تنتقل من خلال لمس الأسطح بالأيدي ثم وضعها على الأنف أو الفم، أو اقتراب الملابس من الفم أو الأنف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: الإلتزام بالإجراءات الاحترازية يساهم في نجاح جهود الحكومة لمواجهة كورونا

هالة زايد: مصر في مرحلة التفاوض مع الشركة الصينية لتصنيع لقاح كورونا

أبرز تصريحات وزيرة الصحة عن تطور اللقاحات ضد فيروس كورونا

هل قياس الملابس في المحلات مصدر لانتقال فيروس كورونا.. الصحة تجيب

بأكبر كمية وفي أسرع وقت ..السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية للقاحات

قياس الملابس لا ينقل العدوى.. وزيرة الصحة ترد على نقص الأكسجين بالمستشفيات

ترشيحاتنا

شتاء 2021 رحمة ولطف بالمصريين.. هاني الناظر يزف بشرى بشأن كورونا

مبالغ ضخمة وتسجيلات| أبو شقة يكشف تفاصيل جديدة فى قضية الايطالى ريجينى

لاعب ليفربول السابق يشن هجوما على محمد صلاح: لعبهُ محبط

أسرة الإبراشي تكشف تفاصيل تطورات حالته الصحية وتطالب بعدم ترويج الشائعات

مستشار رئيس الجمهورية يكشف حقيقة دخول مصر في ذروة الموجة الثانية لـ كورونا

الإصابات هتزيد| وزيرة الصحة تعلق على الموجة الثانية من فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم