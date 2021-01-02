الصحة: هذه الفئات لها الأولوية في تناول اللقاح ضد فيروس كورونا





وأضافت "زايد"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأطقم الطبية التي تواجه الوباء سوف تكون لها الأولوية في اللقاحات ضد فيروس كورونا، يليها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر كلها سوف تستفيد من هذا اللقاح، مشيرة إلي أن صندوق تحيا مصر سوف يتولي عملية تمويل التطعيمات في مصر، موضحة أن الرئيس السيسي كلف صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة كافة لقاحات غير القادرين.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك أي نقص في الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى أن لدينا مخزون استراتيجي من الاكسجين وتم زيادة عدد تنكات الاكسجين بالمستشفيات.





وأضافت "زايد"، أن الأكسجين متوفر دائما، مشيرة إلي أن فترة ملء التانك فترة عادية يكون فيها الإمداد مؤمن قبل عملية ملء التانك. كما أعلنت وزارة الصحة و السكان، ان قياس الملابس في حد ذاته لا ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد. وأضافت وزارة الصحة، ان عدوى فيروس كورونا تنتقل من خلال لمس الأسطح بالأيدي ثم وضعها على الأنف أو الفم، أو اقتراب الملابس من الفم أو الأنف.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أولوية للفئات التي سوف تتناول اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا.