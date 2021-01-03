محيي الدين: الاقتصاد المصري سينمو 5% رغم أزمة كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو في حدود 5% وفقا لـ تقديرات المؤسسات الدولية، ولكن هذا مرتبط بإمكانية السيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم. بإمكانية





وأضاف محي الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام يى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن معدل النمو سيكون متفاوت في عدد من الدول مثل الصين والهند التي ينمو اقتصادها بمعدل أكبر من 8% ومن المتوقع لأوروبا وأمريكا أن يكون النمو في حدود 4 % .





وأوضح محيي الدين ، أن الدول العربية والإفريقية من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 3 % او 4 % وهناك دول ستكون أفضل من ذلك ودول أقل . ينمواقتصادهابنسبةأقل



