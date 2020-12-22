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محمود محي الدين: القطاع الصحي سيحدد أداء الاقتصاد العالمي في العام الجديد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:01 م
الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين
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البهى عمرو
قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية   أن عام 2020 مثل تحديًا كبيرًا  في ظل  جائحة " كورونا " مؤكدًا في إستشرافه على عام  2021 مع ظهور اللقاحات وايضًا سلاسلة جديدة لكورونا ضرورة الحيط  والحذر المقترنة بالتفاؤل   قائلا: " الحذر واجب والتفاؤل مطلوب ...وأفضل خبر سمعناه منذ فترة طويلة هو خبر تطوير اللقاحات في عدد من البلدان في الولايات المتحدة   وأوروبا والصين وروسيا وأتصور  أن هذا مايعطينا قدر من التفاؤل وكلما  ثبتت  فعالية هذه الللقاحات  علميًا وطبياص سيزيد امل الاسواق وإقتصاديات العالم في التعافي ".

وكشف أن  ماحدث خلال اليومين  الماضيين مع إكتشاف سلالة  جديدة من الفيروس  في بريطانيا دفع رجال الاقتصاد باللجوء إلى اساتذة الاوبئة وسؤالهم  : هل الفاكسينات المطروحة ستقاوم هذه السلالة ؟  وعدد من العلماء في جامعات عريقة قالوا  أن الفاكسينات لاتؤثر على عمل اللقاحات .

 وتابع : "  لو كان الفاكسينات علميًا  نسبة نجاحها تصل إلى 95%  وتثبت التجارب ذلك أعتقد اننا سنكون  في بداية نهاية هذه الازمة الطويلة وأتحدث عن عن هذا الامر من منطق إقتصادي وتمويلي وإسثماري لكون هذه العوامل تؤثر  في الاقتصاد  .. الوضع الاقتصادي  وكل الحروف الهجائية التي تم إستخدامها لوصف ملامح الاقتصاد العالمي  هل سيكون وفقاص للحروف الانجليزية في  شكل v أو u  أو w  جميعها أمور مرتبطة  بالقطاع الصحي العالمي ومدى تعافي العالم والمقدرة على عودة الانشطة الاقتصادية في العالم  وبالتالي فغن الوضع الصحي العالمي هو دالة مهمة في الوضع الاقتصادي العالم خلال عام 2021  مع التأكيد على أهميته في كل الاوقات وليس في كورونا فقط حيث ان القطاع الصحي العالمي هو المحدد لتعافي   الاقتصاد العالمي ".

وحول توقعاته لعام 2021  وهل ستشهد معدلات إنكماشية في النمو  الاقتصادي العالمي والمؤشرات الخاصة بالاقتصاديات في البطالة وغيرها توقع محي الدين وفقًا للتقديرات العالمية التي يجري مراجعتها بإستمرار من الوارد أن يعاود نموه الاقتصادي خاصة أنه إنكمش  في العام  الجاري بنحو 5%  فمن المتوقع  أن يحقق نموًا بمقدرا 2-3% .

وتابع : " هناك تقديرات أكثر تفاؤلًا  من ذلك لكن اؤؤكد ان جميع هذه التوقعات مرتبطة بالسيطرة على الوباء واء الفاكسين او الاجراءات الاحترازية عبرالتباعد الاجتماعي  ".

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