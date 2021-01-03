بيتر ميمي: أحداث مسلسل الاختيار 2 أقوى من الجزء الأول.. فيديو

قال المخرج بيتر ميمي ، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداث وملفات مختلفة عن العام الماضي.





وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن مواضيع الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 و 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 .



