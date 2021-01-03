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توك شو

بيتر ميمي: أحداث مسلسل الاختيار 2 أقوى من الجزء الأول.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 12:48 ص
مسلسل الأختيار 2
مسلسل الأختيار 2
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إبراهيم القادري
قال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداث وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن مواضيع الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 و 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 .

وأوضح بيتر ميمي، أن عمل هذه المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل علي مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن الانتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.
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