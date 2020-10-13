AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيتر ميمي: أمير كرارة كانت عينه هتضيع بسبب رصاصة عدت من جنب وشه في الاختيار

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:42 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
Advertisements
حمزة شعيب
قال بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار: إن كل المشاركين في مسلسل الاختيار أرهقوا لأنهم بذلوا مجهود كبير، موضحا: "محمد إمام جالى الساعة 2 بليل لغاية المغرب فقعد 15 ساعة، ومن الإرهاق لقيته بيقولى مش ضيف الشرف ده بيجى ساعتين ويمشى، فقلتله لا مش في مسلسل "الاختيار".

ومن جهته، قال الفنان أمير كرارة خلال حواره بصحبة المخرج بيتر ميمى في برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنا كلمت محمد إمام عشان أشكره، فلقيته بيقولى الله يكون في عونك ده أنا من يوم وتعبت، وأنت بقالك 4 شهور الله يعينك.

وتابع:" مسلسل الاختيار خلي كل طفل مصري حلمه يدخل الجيش ويحمل السلاح ويدافع عن بلده".

وتابع مخرج المسلسل بيتر ميمي، :"أمير تعب جدًا خلال تصوير الاختيار.. كان بيلبس صيفى فى الشتاء، وشتوى فى الصيف.. وغير كده كتير".

وأشار بيتر ميمى إلى أن عين أمير كرارة كانت هتضيع بسبب رصاصة مرت من جنب وجهه في مشهد دمعه بمحمد دياب.

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة  الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد جمعة يكشف حقيقة ترشيحه للمشاركة في فيلم الاختيار 2

أمير كرارة: مسلسل الاختيار خلى كل طفل حلمه يلتحق بالجيش المصري

أمير كرارة: البدلة الميري بتديك شعور مختلف وإحساس غريب

لأول مرة.. أمير كرارة يروي تفاصيل رؤيته الشهيد أحمد منسي في الحلم

كواليس جديدة من تصوير مسلسل الاختيار.. أمير كرارة: زوجة المنسي كانت كل ما تشوفني في التصوير تعيط

بيتر ميمي: كرارة تعب في مسلسل الاختيار كان بيلبس صيفي في الشتاء

ترشيحاتنا

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن ضربة الجزاء غير المحتسبة لـ حرس الحدود

عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا

ترتيب جدول الدوري عقب فوز الزمالك على حرس الحدود والمصري على الاتحاد

عالم مصريات يفجر مفاجأة عن تجسيد شخصية كليوباترا من ممثلة إسرائيلية..فيديو

بعد فوزها بأفضل ممثلة شابة.. شاهد أجمل إطلالات ليلى أحمد زاهر

أدى الجميع درس في الرجولة.. تامر أمين يقصف جبهة أعداء الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

لأول مرة.. مي عمر تغني بصوت مثير.. مشاهد حصرية من كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو