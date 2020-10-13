بيتر ميمي: أمير كرارة كانت عينه هتضيع بسبب رصاصة عدت من جنب وشه في الاختيار

قال بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار: إن كل المشاركين في مسلسل الاختيار أرهقوا لأنهم بذلوا مجهود كبير، موضحا: "محمد إمام جالى الساعة 2 بليل لغاية المغرب فقعد 15 ساعة، ومن الإرهاق لقيته بيقولى مش ضيف الشرف ده بيجى ساعتين ويمشى، فقلتله لا مش في مسلسل "الاختيار".





ومن جهته، قال الفنان أمير كرارة خلال حواره بصحبة المخرج بيتر ميمى في برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنا كلمت محمد إمام عشان أشكره، فلقيته بيقولى الله يكون في عونك ده أنا من يوم وتعبت، وأنت بقالك 4 شهور الله يعينك.





وتابع:" مسلسل الاختيار خلي كل طفل مصري حلمه يدخل الجيش ويحمل السلاح ويدافع عن بلده".





وتابع مخرج المسلسل بيتر ميمي، :"أمير تعب جدًا خلال تصوير الاختيار.. كان بيلبس صيفى فى الشتاء، وشتوى فى الصيف.. وغير كده كتير".





وأشار بيتر ميمى إلى أن عين أمير كرارة كانت هتضيع بسبب رصاصة مرت من جنب وجهه في مشهد دمعه بمحمد دياب.





المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.





ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.