النيابة تعاين موقع مقتل شاب وإصابة آخرين على أيدي مسجلين خطر بالمنصورة

توجهت نيابة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية السبت إلي مكان حدوث واقعة مقتل طالب ثانوي وإصابة 3 من زملائه علي أيدي اثنين من البلطجية حاولوا سرقتهم بالاكراه أول أمس الجمعة، بمنطقة كوبري الهابي لاند لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة عقب إلقاء القبض علي المتهمين .





حضر المتهمان خالد. ا 30 عاما عاطل ومقيم بمساكن مشعل بالمنصورة والسابق اتهامه في قضيتي بلطجة وسرقة، والذي ضبط وبحوزته سلاح أبيض " خنجر" ومحمد. س 23 عاما عاطل وشهرته الدجوي ومقيم سمنود الغربية والسابق إتهام في 3 قضايا سلاح أبيض و سرقة بالإكراه في وسط حراسة أمنية مشددة من مباحث الدقهلية ومباحث قسم ثان المنصورة.





وقام كلاهما بشرح دوره في ارتكاب الواقعة وأكدوا أنهم ارتكبوا الواقعة تحت تأثير تعاطي مواد كحولية حيث أنهما عقب قيامهما بتعاطي المواد الكحولية حيث شاهدا المجني عليهم حال جلوسهم بمنطقة كورنيش النيل المواجهة لمكان الواقعة ، وقاموا باستدراجهم لمكان الواقعة وأشهرا في وجوههم الأسلحة البيضاء في محاولة للاستيلاء علي متعلقاتهم الشخصية وتليفوناتهم المحمولة كرها عنهم وحال مقاومة المجني عليهم قاما بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء محدثان ما بهم من إصابات ومثل المتهم خالد السعيد السعيد عبد الرحمن 30 عاما عاطل كيف أنه طعن المجني عليه محمد محمود العزب 17 عاما طالب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، طعنتين إحداهما في الصدر من الناحية اليسرى وآخر بالرقبة من الناحية اليمني، حتى يخيف باقي زملائه، إلا أنهم غضبوا وقاومهم فبدأوا يعتدون عليهم جميعا، حتي أحدثوا إصاباتهم.





وتعود الواقعة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووقوع ضحية ومصابين أسفل كوبري القطار بمنطقة الهابي لاند بدائرة القسم .



