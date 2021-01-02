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محافظات

بلطجى يقتل شابا ويصيب آخرين أثناء محاولة سرقة في الدقهلية

السبت 02/يناير/2021 - 02:43 ص
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى شاب مصرعه واصيب 5 آخرون اثر تعدى بلطجي عليهم بـ"سكين".

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورد إشارة من النجدة بمصرع محمود العزب ١٩ عاما واصابه 5 آخرين بمنطقة الهابى لاند في مدينة المنصوره، اثر قيام بلطجى بمهاجمتهم بسكين لسرقة هواتفهم واثناء مقاومتهم له قام بطعن المجنى عليه بسكين طعنه نافذه بالصدر واصاب اخرون.

فيما تمكن الاهالى من ضبط البلطجى القاتل ويدعى .م ا.ا وله عدة وقائع اجراميه سابقه.

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وبالفحص والمتابعه تبين ان المجنى عليه حاول ان يمنع القاتل من السرقه الا انه بادره بطعنه

تم نقل الجثمان والمصابين الى المستشفى وجار تحرير المحضر اللازم.
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