بدء التناوب بين العاملين بجامعة جنوب الوادى بنسبة 50% اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا بتخفيض أعداد العاملين بالجامعة "قسم التعليم" الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة ٥٠ % بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية.





وأوضح غرباوى، بأن تطبيق القرار يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٥ / ١ / ٢٠٢١ ولحين إشعار آخر على مدار الشهر، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تخفيض أعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين فى الحضور.





وكلف رئيس الجامعة، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وملحقاتها والوحدات التابعة لها بما يراه وفى ضوء مصلحة العمل وبما لا يخل بسير العمل والخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية.





أكد غرباوى، أن هذا القرار لا ينطبق على قطاعات الأمن الجامعى، وإدارة الحدائق، والمزارع، أو حسب الحاجة مع التنسيق مع إدارة الجامعة - وكذلك لا ينطبق القرار على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يتم الحصول على أى إجازات اعتيادية أثناء سريان القرار.





وشدد غرباوى، على كل العاملين والمترددين على الجامعة والمستشفيات الجامعية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.





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