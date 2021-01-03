إصابة 11 شخصا في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي ببلبيس

أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور في حادثي تصادم بالطريق الإقليميدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة ببلبيس والعاشر من رمضان، وجار تحرير المحضر اللازم.





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادثي تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة بلبيس.





وتبين من التحريات إصابة 11 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة ببلبيس والعاشر من رمضان، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة، وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.