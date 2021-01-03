محافظ القاهرة: متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار 24 ساعة بجميع أنحاء العاصمة

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد عددا من المواقف من بينها ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.









وأكد محافظ القاهرة أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بجميع أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.









وأوضح أنه لاحظ خلال جولته وجود التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات، الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.









وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث إن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.