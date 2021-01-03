وزير المالية: المنظومة الإلكترونية تحصن الضريبة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة لها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات ضريبة الدخل أو ضريبة كسب العمل.









وأضاف "معيط"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "قمنا بتبسيط وتطوير الإجراءات، ثم عمل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة لأول مرة فى مصر".









وتابع وزير المالية: "أطلقنا مشروع ميكنة هذه الإجراءات ، والممول فى منزله الآن يستطيع أن يغطي جميع الإقرارات ، بالإضافة إلى أننا نمتلك 49 إقرار ا ضريبيا مميكنا نطلقها اليوم".









وأشار إلى أن الممول يستطيع عمل كل شيء عن طريق الكمبيوتر، حيث إن قانون الإجراءات الضريبة اعترف با لأدوات الإلكترونية، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية الآن تحصن الضريبة وتسجل وتملأ الإقرارات بالطرق الإلكترونية.







