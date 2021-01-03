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ديني

خافوا على أرواحكم وحياة من حولكم| الإفتاء تناشد المواطنين بتطبيق إجراءات الدولة الاحترازية

الأحد 03/يناير/2021 - 03:49 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
نشرت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورًا لأطقم التمريض بأحد المستشفيات أنهكهم التعب في خدمة مصابي كورونا، وتناشد بشدة على إرتداء الكمامة. 

وناشدت دار الإفتاء، بارتداء الكمامة قائلة: رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى وكل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء.

وتابعت قائلة: " نحن المصريون علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا.
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء".
خافوا على أرواحكم وحياة من حولكم| الإفتاء تناشد المواطنين بتطبيق إجراءات الدولة الاحترازية
خافوا على أرواحكم وحياة من حولكم| الإفتاء تناشد المواطنين بتطبيق إجراءات الدولة الاحترازية
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