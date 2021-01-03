ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصليب الأحمر يكشف ضحاياه في انفجار مطار عدن

الأحد 03/يناير/2021 - 04:04 م
مطار عدن
مطار عدن
Advertisements
شيماء مصطفى
أكدت منظمة الصليب الأحمر، اليوم الأحد، مقتل 3 من موظفيها وإصابة 3 آخرين في انفجار مطار عدن الدولي.

وأضافت المنظمة في تصريحات لشبكة "العربية"، أنها فقدت 7 موظفين و 10 متطوعين في اليمن منذ 2011، لافتة إلى أن العمليات الإنسانية في البلاد مستمرة رغم انفجار مطار عدن.

وكانت السلطات اليمنية، أعلنت اليوم الأحد، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي، وذلك بعد 4 أيام من تعرضه لتفجيرات استهدفت الحكومة الجديدة لحظة وصولها من العاصمة السعودية الرياض.

ووصلت أول رحلة طيران إلى مطار عدن الدولي قادمة من جمهورية السودان، وذلك بعد إعادة فتحه.

وأكد وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، في تصريح صحفي، أن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة في التغلب على كل العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي.

وشدد حيدان على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والمضي قدمًا في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن.

ويوم الأربعاء الماضي، وقعت تفجيرات بمطار عدن الدولي تزامنًا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة. وبدأت، الجمعة، عملية إصلاح أضرار الهجمات التي استهدفت المطار، وفق ما أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي)، تمهيدًا لإعادة تشغيله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انفجارات مطار عدن.. ما سر صوت الطائرات المسيرة؟

الوزراء بخير.. الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالمسئولية عن انفجارات مطار عدن

حرب على الدولة والشعب.. أول تعليق من رئيس الوزراء اليمني على انفجارات مطار عدن

بالقرب من مكان تواجد الحكومة.. انفجار آخر يهز مدينة عدن

كيف نجح التحالف العربي في إفشال مخططات التفجير الحوثية لاستهداف الحكومة في عدن ؟

اليمن: التحقيقات تثبت تورط ميليشيات الحوثي في هجوم مطار عدن

ترشيحاتنا

ننشر صورًا من مسرح جريمة قتل مدرس لزوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور

بعد إحالة قضيته لـ النقض.. مرتضى منصور بمجلس الدولة اليوم

ظنت أنها تحلم.. سيدة تعثر على آثار قدم طفل بـ4 أصابع| شاهد

مع بدء تطبيق غرامة ضد المخالفين..الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن موتى كورونا

تحرك عاجل من البرلمان الجديد ضد شركات المحمول بسبب الرسوم المالية على العملاء

الهداف المغربي رضا الهجهوج على رادار الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها خضار شعبي بالبيوت المصرية.. أخصائية تغذية تقدم أطعمة تقوي المناعة

مخبر وطيارة وتل أبيب..التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال سليماني رجل إيران الثاني

مرسيدس ورمسيس.. سيارات ظهرت مع أخطر رجل فى العالم.. صور