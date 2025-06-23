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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي في أول ظهور له بالكأس الذهبية 2025

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
حمزة شعيب

نجح  المنتخب السعودي لكرة القدم، في كتابة صفحة جديدة في سجله الدولي، بعد أن حجز مقعده في دور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025، خلال مشاركته الأولى في المسابقة القارية التي ينظمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

جاء تأهل "الأخضر" عقب تعادله مع منتخب ترينيداد وتوباغو بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "أليجنت" بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مشاركة تاريخية ودعوة خاصة من كونكاكاف

وتُعد هذه النسخة الأولى التي يظهر فيها المنتخب السعودي ضمن منافسات الكأس الذهبية، بعد حصوله على دعوة رسمية من اتحاد كونكاكاف للمشاركة كضيف، ليصبح سابع منتخب من خارج القارة ينجح في بلوغ ربع النهائي منذ فتح باب الاستضافة للمنتخبات من خارج القارة عام 1996.

استهل المنتخب السعودي مشواره بفوز مستحق على هايتي بهدفين دون مقابل، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الولايات المتحدة بهدف نظيف، ليختتم مباريات الدور الأول بالتعادل مع ترينيداد وتوباغو. وبهذه النتائج، جمع الأخضر 4 نقاط وضعته في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة المتصدرة برصيد 9 نقاط.

ضمن نخبة المنتخبات الأجنبية المتأهلة

بانضمامه إلى ربع النهائي، أصبح المنتخب السعودي جزءاً من قائمة المنتخبات المدعوة التي استطاعت تجاوز دور المجموعات في البطولة، والتي تضم منتخبات بحجم البرازيل وكولومبيا وبيرو وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وقطر، في حين كان منتخب الإكوادور الاستثناء الوحيد الذي ودّع البطولة مبكرًا عام 2002.

المنتخب السعودي الكأس الذهبية 2025 بطولة الكأس الذهبية 2025

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