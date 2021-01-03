تحرير 12 محضر مخالفة ارتداء كمامة طبقا لقرار مجلس الوزراء بدمياط

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتحرير محاضر ضد الغير ملتزمين بارتداء الكمامات وتحصيل غرامات فورية بقيمة 50 جنيها.

ونفذت مديرية أمن دمياط عدة تمركزات أمنية بميادين الساعة وباب الحرس والمطرى والشهابية أسفرت عن تحرير 7 محاضر ضد المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات منهم ثلاثة سائقين.





كما نفذت الاجهزة الامنية بالزرقا وفارسكور ، حملة على الطريق العام وبمواقف السيارات لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد فتم تحرير 5 محاضر ضد مواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة الطبية .



