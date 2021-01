بهذه الكلمات.. ظريف يحيي ذكرى اغتيال قاسم سليماني

حرص وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على المشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.

ووصف ظريف في تغريدة على تويتر قاسم سليماني بأنه العدول الأول للإرهابيين المتطرفين، وتم اختياله على يد قادة الإرهاب.

وقال الوزير الإيراني "في الوقت الذي تحتفل في منطقتنا رسميا بمرور عام على موته.. فهذا يذكر بأن المستفيد الوحيد من مقتله هو تنظيم داعش الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".

وقتل سليماني القيادي العسكري البارز بالحرس الثوري الإيراني، في 3 يناير 2020، خلال ضربة جوية أمريكية بطائرة مسيرة، قرب مطار بغداد الدولي، فيما ردت طهران باستهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق.

A year ago today, 𝘌𝘯𝘦𝘮𝘺 #1 of extremist terrorists was cowardly assassinated by the terrorist-in-chief.



As our region solemnly commemorates his one year passing, a reminder that the only beneficiary of his murder is Daesh (ISIS), which has only increased its activity since. pic.twitter.com/bt8pgDvXar