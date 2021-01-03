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أخبار العالم

بهذه الكلمات.. ظريف يحيي ذكرى اغتيال قاسم سليماني

الأحد 03/يناير/2021 - 05:24 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قسم الخارجي
حرص وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على المشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.

ووصف ظريف في تغريدة على تويتر قاسم سليماني بأنه العدول الأول للإرهابيين المتطرفين، وتم اختياله على يد قادة الإرهاب.

وقال الوزير الإيراني "في الوقت الذي تحتفل في منطقتنا رسميا بمرور عام على موته.. فهذا يذكر بأن المستفيد الوحيد من مقتله هو تنظيم داعش الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".

وقتل سليماني القيادي العسكري البارز بالحرس الثوري الإيراني، في 3 يناير 2020، خلال ضربة جوية أمريكية بطائرة مسيرة، قرب مطار بغداد الدولي، فيما ردت طهران باستهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق.
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