شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. تجارة حلوان تحدد مواعيد سحب ملفات الطلاب الخريجين

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن مواعيد تسليم ملفات الطلاب خريجي دور سبتمبر، وقالت الكلية إنه سيتم تسليم الملفات للطلاب الخريجين من اليوم وحتى يوم 20 فبراير، على أن يتم تسليم ملفات الطالبات من يوم 20 فبراير .





ويأتي هذا لعدم حدوث تكدس أو ازدحام على مكاتب شئون العاملين بالكلية ولتجنب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء بتاجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول العام الدراسى الجامعى 2020/2021 ووقف الدراسة داخل الكليات والجامعات مع استمرارها اون لاين.





وطلبت الجامعة والكلية من الخريجين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء سحب ملف الطالب من الكلية.





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كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .





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ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، و ذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.





وجاءت قرارات الرئيس كالتالي:

- إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل

- إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للفصل الدراسي الثاني

- استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل