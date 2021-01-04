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اقتصاد

135.6 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة في أكتوبر 2020

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى  135.6 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 145.2 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.6%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التي حصل صدى البلد على نسخه منها .

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 168.7 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 232.1 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 27.3%، كما بلغت قيمة الصادرات من البترول الخام 101.1 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 153.9 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 34.3%.

 

كما بلغت أيضا قيمة الصادرات من اسمدة 100.6 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 120.3 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

وبلغت قيمة الصادرات من لدائن باشكالها الأولية 83.2 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 94.6 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 12.0%.

وبلغت قيمة الصادرات من بلاط وأدوات صحية وخزفية 20.5 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 21.7 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.5%.

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