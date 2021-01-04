135.6 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة في أكتوبر 2020

تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى 135.6 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 145.2 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.6%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التي حصل صدى البلد على نسخه منها .

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 168.7 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 232.1 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 27.3%، كما بلغت قيمة الصادرات من البترول الخام 101.1 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 153.9 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 34.3%.

كما بلغت أيضا قيمة الصادرات من اسمدة 100.6 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 120.3 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

وبلغت قيمة الصادرات من لدائن باشكالها الأولية 83.2 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 94.6 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 12.0%.

وبلغت قيمة الصادرات من بلاط وأدوات صحية وخزفية 20.5 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 21.7 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.5%.