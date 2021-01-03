أخطر مما مضى.. 23 طفرة جديدة لـ فيروس كورونا

سيطر فيروس كورونا على عام 2020 ، وعلى ما يبدو أن بداية عام 2021 ستكتمل مسيرة الفيروس، ففي 14 ديسمبر ، تم إخطار منظمة الصحة العالمية (WHO) بوجود نوع جديد من الفيروس ، مما تسبب في قلق دولي.





فالخطر يتضاعف بشأن هذا الفيروس، فقد يحتوي متغير الفيروس المستجد هذا على 23 بديلًا للنيوكليوتيدات أي الطفرات، فقد ظهرت الطفرة المقلقة لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا ، وانتشرت منذ ذلك الحين.





اعتبارًا من 26 ديسمبر ، تم تحديد المتغير الجديد من أخذ العينات الروتينية والاختبارات الجينية التي أجريت في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وتشير النتائج الأولية إلى أنه أكثر قابلية للانتقال ، مما يعني أنه أكثر عدوى، مع وضع هذه المعرفة في الاعتبار ، لا يزال هناك متسع من الوقت لتغيير البيانات المتعلقة بشدة مرض هذا المتغير.





ويوضح الخبراء أنه في الوقت الحالي ، لا يوجد قلق من أن السلالة الأولى لفيروس كورونا تصيب الأشخاص مقارنة بمتغيرات فيروس كورونا الأخرى المتداولة، ومع ذلك فمن المؤكد أنه انتشر في جميع أنحاء العالم ، حيث تم الإبلاغ عنه الآن في 31 دولة أخرى.



