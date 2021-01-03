بنيت عام 1395.. وتقع بالدرب الأحمر.. تعرف على حكاية مدرسة المحمودية

تتمتع العديد من المدارس المصرية بتراث وتاريخ يتعدى 50 عاما، حيث كانت شاهدة على العديد من الأحداث ومن بينها مدرسة المحمودية في شارع الخيامية المتفرع من شارع احمد ماهر بقسم الدرب الأحمر، ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة .





حيث بنى هذه مدرسة المحمودية الأمير جمال الدين محمود الاستادار سنة 797هـ (1395م) في أيام السلطان فرج بن برقوق (1390ـ1405م) ، ومكانها حاليا في شارع الخيامية المتفرع من شارع احمد ماهر بقسم الدرب الأحمر، ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة .



