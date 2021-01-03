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أصل الحكاية

بنيت عام 1395.. وتقع بالدرب الأحمر.. تعرف على حكاية مدرسة المحمودية

الأحد 03/يناير/2021 - 10:05 م
مدرسة قديمة
مدرسة قديمة
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كريم ناصر
تتمتع العديد من المدارس المصرية بتراث وتاريخ يتعدى 50 عاما، حيث كانت شاهدة على العديد من الأحداث ومن بينها مدرسة المحمودية في شارع الخيامية المتفرع من شارع احمد ماهر بقسم الدرب الأحمر، ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة . 

حيث بنى  هذه مدرسة المحمودية الأمير جمال الدين محمود الاستادار سنة 797هـ (1395م) في أيام السلطان فرج بن برقوق (1390ـ1405م) ، ومكانها حاليا في شارع الخيامية المتفرع من شارع احمد ماهر بقسم الدرب الأحمر، ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة . 

وتقع هذه المدرسة في مكان كان يعرف باسم حارة المنصورية في العصر الفاطمي ، ثم عرف باسم خط الموازنيين في العصر المملوكي

وقد سميت المدرسة في العصر المملوكي مدرسة محمود، كما سميت باسم زاوية محمود في العصر العثماني ، وتعرف الآن بين الأثريين باسم جامع الكردي .


وقد تم تخصيص هذه المدرسة عند انشائها لتدريس المذهب الحنفي والعلوم الدينية، وتولى تدريس الفقه الحنفي فيها الفقية أحمد بن العطار، كما درس فيها الحديث النبوي الفقيه "إبن حجر العسقلاني".

وذكر المقريزى هذه المدرسة فى الخطط وسماها المدرسة المحمودية ، مؤكدًا أن هذه المدرسة بخط الموازين خارج باب زويلة تجاه دار القردمية .

 ويقول المقريزى (فى المواعظ والأعتبار ج 4 ص 395) :  أنشأ هذه المدرسة الامير جمال الدين محمود بن على الاستادار، ورتب بها درسا وعمل فيها خزانة كتب لا يعرف اليوم فى مصر ولا فى الشام مثلها ، وهى باقية الى اليوم لا يخرج لأحد منها كتاب إلا أن يكون فى المدرسة ، وبهذه الخزانة كتب الإسلام من كل فن وهذه المدرسة من أحسن مدارس مصر .

وقد سميت هذه المدرسة بالمحمودية نسبة إلى  محمود بن على بن اصفر ، الذي عينه الأمير جمال الدين الاستادار ولى بباب رشيد بالاسكندرية مدة ، وفي واقعة الفرنج  توفى محمود فى ليلة الاحد تاسع رجب سنة تسع وتسعين وسبعمائة ، ودفن بمدرسة وكان رجلا صالحا عابدا كثير الصلاة كثير قيام الليل.
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