عمره 18 شهرا.. أول تعليق من والد الطفل المتعافى من كورونا بالأقصر

علق أحمد جمال والد الطفل محمد المصاب بفيروس كورونا، على تعافي نجله من الفيروس، قائلا :"الحمدلله بقي كويس وشفي لما دخل مستشفى العزل".





وأضاف جمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء اليوم الأحد، :"صحة ابني ردت كتير والجميع لم يقصر مع حالة ابني في المستشفى".





وأضاف أحمد جمال والد الطفل محمد المصاب بفيروس كورونا: كنا حريصين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، مستدركا:"ربنا يسترها على مصر والمصريين يارب العالمين".





وأعلن مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا ، اليوم الأحد، عن تواصل خدماته المميزة بفريق طبى لخدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، وقرر خروج 3 حالات تعاف من كورونا، أبرزهم الطفل "محمد" البالغ من العمر عاما ونصف العام ويعتبر أصغر طفل كان مصابا بكورونا فى الأقصر بالموجة الثانية، وتحسنت حالته الصحية بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية، وتم شفاؤه وخروجه معافى من الفيروس.





الجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل أخرى " مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولايزال المستشفى يقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.



