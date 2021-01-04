ضبط 12 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط 12 طن "أعلاف حيوانية " غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر"..تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.



