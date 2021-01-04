طبيب منتخب الشباب: ربيع ياسين هو من قام بنقل الإصابة إلى اللاعب من مصر

كشف وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، عن حقيقة تواجد لاعب مصاب بكورونا داخل معسكر المنتخب، قائلا: "هذه الاقاويل غير صحيحة، وما حدث أن هناك لاعيب أخبرني أن جسمه (مكسر) قبل تمرين، بعدها سألته أكثر من مرة عن حالته فقال لي إنه بخير تماما وأقسم لي بذلك، معقبا: بعد يومين فقد حاسة الشم والتذوق وللأسف الشديد لم يخبرني لأنه أراد اللعب وألا يغيب عن المباريات".





وأكمل "منظور" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " لماذا أصيب ربيع ياسين فقط دونا عن بقية الجهاز الفني؟ لأنه كان لاغيا للجهاز المعاون تماما ويحاضر اللاعبين وحده لمدة أكثر من 3 ساعات.



وتابع: كابتن ربيع ياسين هو من قام بنقل الإصابة إلى اللاعب من مصر، لهذا عندما نقل إلى المستشفى لم يستطع بقية الجهاز السيطرة على اللاعبين".





وكشف: "أحد اللاعبين نُقلت إليه العدوى عن طريق ربيع ياسين لأنه كان يجلس معه 4 ساعات يوميا لينسق له المحاضرة على الكمبيوتر".



