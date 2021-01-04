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التضامن: «تكافل وكرامة» تخدم 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:31 ص
الدكتورة نفين القباج
الدكتورة نفين القباج
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صدى البلد
أكدت الدكتوره نفين القباج، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمساهمة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

استعرضت القباج" من خلال برنامج كلمه واحده مع محمد دسوقي رشدي على "نغم إف إم" جهود الوزارة في الاستهداف الجغرافي للفقر، والوصول بخدماتها المتنوعة إلى الأسر الأولى بالرعاية سواء من السيدات أو الأطفال أو ذوي الإعاقة، لافتة إلى وصول الوزارة بخدمات برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة" إلى 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، كما استطاعت الوزارة التعامل مع 20 ألف طفل من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إطلاق 60 ألف مشروع متناهى الصغر، وتم عمل 8 معارض لأسر المنتجة على أنحاء الجمهورية للأسر المنتجة بكافة أنواعها.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّه تمّ الاتفاق مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق "أطفال مفقودة"، لتسهيل البحث والعثور على الأطفال المفقودة.

يسهل البرنامج التعرف على الأطفال المفقودين الموجودين بدور الرعاية أو الذين  يتم نشر صورهم سواء على التطبيق أو على مواقع التواصل الاجتماعى لسهولة البحث.
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