تأجيل محاكمة أحمد شفيق وآخرين بتهمة إهدار المال العام لـ 6 يناير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية اداريا محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين في اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة اعلاميا جمعية خدمات مصر الجديقة "حديقة الأسرة "لجلسة 6 يناير الجارى.





صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانه سر محمد خميس .





دير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.