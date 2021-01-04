سلبية مسحة كورونا لـ منتخب مصر لليد قبل خوض منافسات كأس العالم

أعلن مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، سلبية مسحات كورونا التي خضع لها لاعبي المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو.

ودخل المنتخب الوطني معسكره المغلق استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات هي، ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية وبرج العرب و6 أكتوبر.

وتضم قائمة المنتخب حاليا 23 لاعبا وهم، كريم هنداوي وعصام الطيار وعبد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر وأكرم يسري ويحيى خالد ومحسن رمضان وعبد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف الدرع ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل ويحيى الدرع وعلي زين وحسن قداح وعمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني 3 مباريات ودية خلال معسكره الحالي، بواقع مباراتين أمام اليابان يومي 5 و7 يناير، ومباراة أمام البرازيل يوم 8 يناير.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بجانب منتخبات السويد والتشيك وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.