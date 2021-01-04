بتكلفة 6 ملايين جنيه .. محافظ البحيرة يفتتح المرحلة الثانية بمستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا

اختتم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولته بمركز أبو حمص، حيث افتتح المرحلة الثانية من تشغيل مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا والتى تضم إنشاء (غرفة عمليات للأطفال، قسم داخلى للأطفال، قسم استقبال طوارئ، التوسع في عيادات الأطفال، منظار للأطفال) بتكلفة إجمالية ٦ ملايين جنيه.





وأشاد محافظ البحيرة بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، والتي تخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد بها من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات للإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، حيث تم تحويل المستشفى التكاملي بدمسنا إلى مستشفى تخصصي للأطفال بتكلفة إجمالية ١٩ مليون جنيه.





والجدير بالذكر أن المستشفى تضم ( ٣٤ حضانة - ١٠ سرير عناية - ٢٥ مونيتور - ١١ جهاز تنفس صناعى - ٥ جهاز سباب - ٥٣ سرنجة محاليل - ٢٣ مضخة محاليل - ٢١ جهاز فوتو - ٣ جهاز سكر - ٢ جهاز أشعة - ٥ جهاز سيرفو - ١٠ جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم - ١ جهاز تشفيط متحرك - ٢ جهاز صدمات - ٧ منظار حنجري - جهاز إيكو - جهاز سونار ) .





رافق محافظ البحيرة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة ، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص.





وكان قد أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يحرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى شتى القطاعات وتقديم كافه أوجه الدعم لكافة مشروعات البنية الأساسية و التحتية.





وتفقد محافظ البحيرة مشروع انشاء كوبرى سطحي للسيارات بقرية دمسنا بطول 50 متر وعرض 11 متر للربط بين الطريق الزراعي وطريق ابوحمص - ابوهواش ويخدم زمام الوحدة المحلية لقريتي دمسنا وبسنتواى بأبوحمص وزاوية غزال بدمنهور ، مما يساعد على سهولة التنقل وتوفير الكثير من الوقت والجهد حيث تم الإنتهاء منه بنسبة 100٪ من أعمال الكوبرى بتكلفة قدرها 21 مليون جنيه.





وقدم أهالي مركز أبوحمص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على إدارجهم بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وكذا ما شهدته المحافظة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية تتجاوز تكلفتها 55 مليار جنيه خلال العامين الماضيين .





كما تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص بطاقة من 3400م٣/يوم إلى 68000 م٣/ يوم بالإضافة الي استكمال شبكات مياه أبوحمص ، وهى عبارة عن انشاء خزان أرضي سعة 4000 م3 لزيادة كميه الإنتاج من 400 م3/ث الى 800 م3 /ث بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه (250 مليون للمحطة و50 مليون للشبكات) وذلك لزيادة الضغوطات بالمدينة والوحدات المحلية القروية التابعة ومركز ادكو والمحمودية وخدمة قرى أبو حمص وأطراف دمنهور وأطراف كفر الدوار .





ويتكون المشروع من مأخذ عدد 2 طلمبة عكرة – بئر توزيع - عدد 2 مروق - عدد 6 مرشح - عدد 2 طلمبة مرشحة – منظومة مبنى المروقات - منظومة مبني المرشحات - المواسير بين الوحدات ) و شبكات مياه المحطة بطول 78 كم / ط اقطار من 200 مم حتى 900 مم -خط مياه 105 بلقطر بطول 14 كم - خط حلق الجمل بطول 11.5 كم -خط النخلة البحرية بطول 3 كم و خط مياه طلمبات برسيق بطول 10.25 كم -خط مياه الصخرة بطول 17 کم، خط مياه كوم القناطر بطورس امين باشا بطول 23 كم وتخدم 500 ألف نسمة من المستفيدين بمناطق ( ابوحمص -وريف ابوحمص - ريف كفر الدوار ريف المحمودية- ريف دمنهور ) .





وكان قد أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية ، مؤكدا على أن الدولة تسير للامام بخطى ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين وان حجم ما تم خلال الفترة الماضية خير شاهد على تلك الإنجازات التى تتحقق يوما بعد يوم .





جاء ذلك خلال تفقده لعملية تطوير محطه مياه كوم القناطر المقامه على مساحة 8940 م٢ طاقتة الإنتاجية 43 ألف متر مكعب / يوم ، ووصلت معدلات التنفيذ 98% ، وتخدم 122 ألف نسمه من أهالي قرى " كوم القناطر، أطراف نديبه، بطورس، جواد حسنى ، بلقطر، قافلة، والكوم الأخضر".





هذا وقد استمع المحافظ لشرح تفصيلي استعرض خلاله رئيس شركة مياه الشرب عن مراحل إحلال تجديد المحطة الذي تشهده المحطة والتى ستؤدي لتحسين ضغوط المياه بهذه القرى ، مُشيرًا إلى أن أعمال التطوير جاءت على أحدث النظم القياسية والمواصفات العالمية ، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن ماتم إنجازه من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.





ثم تفقد محافظ البحيرة منظومة معالجة المياه والغسيل وإعادة استخدامها ، ومعالجتها واستخدامها للشرب .





ويذكر أن إفتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، صباح اليوم، المبني الاداري الجديد للوحدة المحلية بقرية بطورس بمركز أبوحمص، المقام على مساحه 1500 متر بالاضافة الى عدد 30 محل تجارى تم انشائها بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليون و900 ألف جنيه حيث تم انتهاء الأعمال بنسبة تنفيذ 100% ، ثم استمع اللواء المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس المدينة تناول عرض ماتم إنجازات في كافة القطاعات الخدمية بمركز أبوحمص.





وأكد محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم بالمدن والقري علي مستوي المحافظة وسرعة نهو الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات والاشتراطات الفنية والعمل على تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل لها لدعم الخطط الاستثمارية والمشروعات التنموية الجارى تنفيذها، مع تقديم كافه أوجه الدعم للارتقاء بمستوي الخدمات والمتابعة الدورية للتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم.





رافق محافظ البحيرة خلال الجولة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، والسادة أعضاء مجلس النواب و الشيوخ.





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