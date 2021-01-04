غلق 12 ألف محل .. الحكومة: من يسير بمفرده أو داخل سيارته لا تطبق عليه غرامة

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير وجه المحافظين بتنفيذ غرامات على مخالفي ارتداء الكمامات، وهناك مرور دوري على المحلات العامة والمراكز التجارية والمواصلات للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة وهذا الأمر خلق نوع من الالتزام .
وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المشهد العام به بعض الالتزام بارتداء الكمامات .
وتابع خالد قاسم:" بالأمس تم تحرير 443 مخالفة فورية بالقاهرة لعدم ارتداء الكمامة، وهناك استمرار لـ عمليات المتابعة في المواقف العامة والمحال التجارية وكل الاسواق للتاكد من ارتداء الكمامات للمترددين".
وأكمل خالد قاسم:" مراجعة إلتزام المحال التجارية والمولات بنسب التشغيل والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم غلق 12 الف محل لم يلتزم بمواعيد الغلق وتم غلق مقاهي قامت بتقديم شيشة"ز
ولفت خالد قاسم:" يتم تحصيل غرامات غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة ودور العبادة والبنوك والمحلات والمراكز التجارية والأسواق والمسارح والأماكن المغلقة "، مضيفا:" المتواجد داخل سيارته او يسير في الشراع لا تطبق عليه غرامة ".