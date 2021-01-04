غلق 12 ألف محل .. الحكومة: من يسير بمفرده أو داخل سيارته لا تطبق عليه غرامة

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن الوزير وجه المحافظين بتنفيذ غرامات على ارتداء الكمامات، وهناك مرور دوري على المحلات العامة والمراكز التجارية والمواصلات للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة وهذا الأمر خلق نوع من الالتزام . مخالفيارتداءوهناكالمحلاتللتأكدالأمر





وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المشهد العام به بعض الالتزام بارتداء الكمامات .





وتابع خالد قاسم:" بالأمس تم تحرير 443 مخالفة فورية بالقاهرة لعدم ارتداء الكمامة، وهناك استمرار لـ عمليات المتابعة في المواقف العامة والمحال التجارية وكل الاسواق للتاكد من ارتداء الكمامات للمترددين".





وأكمل خالد قاسم:" مراجعة إلتزام المحال التجارية والمولات بنسب التشغيل والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم غلق 12 الف محل لم يلتزم بمواعيد الغلق وتم غلق مقاهي قامت بتقديم شيشة"ز



