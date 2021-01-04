مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم ميكروباص بسيارة نقل في السويس

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمنطقة الأدبية على طريق السويس – السخنة، ونقل إسعاف السويس المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفى للمشرحة.





كان مدير أمن السويس تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق، يفيد وقوع بالحادث وانتقلت قوة من مباحث المديرية لمكان الحادث.





وأفادت المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات " ط س ج 9283 " وسيارة نقل "هـ .م .ط 863" امام شركة الزيوت المتكاملة، وأن المتسبب في الحادث السيارة النقل المتوقفة يسار الطريق بشكل خاطئ، فاصطدمت بها من الخلف السيارة الميكروباص.





أسفر الحادث عن مصرع شخص من مستقلى السيارة الميكروباص، واصابة 8 كان أحدهم محتجزا داخل الميكروباص في المقعد الخلفي وتعذر إخراجه بالطريقة العادية لخطورة حالته ولتهشم السيارة، وجرى الاستعانة برجال الدفاع المدني لإخراجه، بعد إفساح المجال لخروجه.